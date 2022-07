Omicidio ad Anzio, fratelli si costituiscono. Due decreti di fermo

Disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo per due fratelli, accusati dell'omicidio di Leonardo Muratovic, pugile di origini croate ucciso ad Anzio sulla riviera Mallozzi, zona di movida del litorale romano. I due, di origini magrebina, si sono presentati ieri sera alla stazione dei carabinieri di Roma Gianicolense dicendo di avere responsabilità nell'omicidio. I due indagati si trovano attualmente nel carcere di Velletri. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri, gli uomini della squadra mobile di Roma e agenti del commissariato di Anzio. I due fratelli dovranno essere ascoltati nei prossimi giorni dal gip per l'interrogatorio di convalida.

L'omicidio

L'accoltellamento è avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio. A quanto si è appreso, il giovane era con degli amici e la fidanzata quando ha cominciato a battibeccare con delle persone. Dopo una serie di minacce e spintoni, entrambi i gruppi, compreso quello in cui era il 26enne, sarebbero stati allontanati fuori dalla security e, usciti in strada, avrebbero deciso di 'risolvere' la questione. Il pugile è stato colpito con una coltellata al petto: si è prima accasciato su una staccionata di legno davanti a una gelateria per poi finire in terra perdendo sangue. È morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.