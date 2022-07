Omicidio Serena Mollicone, le tappe del caso fino al processo

In serata è prevista la sentenza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001 – secondo l’ipotesi della procura di Cassino – nella caserma dei carabinieri del piccolo paese ciociaro (L'UDIENZA). Si tratta di un punto decisivo in una vicenda iniziata oltre 21 anni fa.

La scomparsa di Serena Mollicone

Serena Mollicone scompare da Arce in provincia di Frosinone il primo giugno del 2001. Ha 18 anni ed è una studentessa del liceo socio pedagogico di Sora. Il suo corpo viene ritrovato domenica 3 giugno 2001 in località Fonte Cupa, in un bosco situato nel comune di Fontana Liri.

Le indagini

Le indagini vengono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo e per 45 giorni non porteranno a nessun risultato. Per questo motivo la procura di Cassino affida gli accertamenti alla polizia di Stato, Unità Analisi Crimine Violento.

L’arresto di Carmine Belli

Per due anni l'inchiesta prosegue nel più assoluto silenzio fino a quando il 6 febbraio del 2003 viene arrestato Carmine Belli, carrozziere di Rocca d'Arce, conoscente della famiglia Mollicone ed accusato del delitto. Il processo in Corte d'Assise celebrato a Cassino nel 2004 scagiona completamente l'uomo. E lo stesso succederà nel processo d'appello e in quello di Cassazione. Belli trascorrerà dunque 17 mesi in cella di isolamento da innocente. Dal 2004 al 2008 non c’è nessun elemento che consenta la riapertura dell'indagine sull'omicidio della Mollicone.