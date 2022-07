Omicidio Serena Mollicone, oggi nuova udienza: è il turno delle difese

L'udienza

Il primo a parlare è stato l'avvocato Cinzia Mancini, difensore dell'appuntato dei carabinieri Francesco Suprano per il quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a quattro anni di reclusione per favoreggiamento. Previsti anche gli interventi degli avvocati dell'ex vicecomandante della caserma di Arce, Vincenzo Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio e per il quale il pm ha chiesto una condanna a 15 anni di reclusione. Caduta invece l'accusa per istigazione al suicidio nei confronti del brigadiere dei carabinieri Santino Tuzi, morto l'11 aprile del 2008. Trao oggi e domani interventi degli avvocati difensori di Franco, Marco e Annamaria Mottola. Nei loro confronti il pm Maria Beatrice Siravo ha chiesto la condanna a trent'anni per Franco Mottola, a 24 anni per il figlio Marco e a 21 anni per Annamaria Mottola.

Il sit-in fuori dal tribunale

Davanti al tribunale di Cassino è in corso un sit-in da parte del centro antiviolenza di Fiuggi 'Fammi rinascere' per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno dei femminicidi. Nel processo le parti civili hanno chiesto complessivamente a tutti e cinque gli imputati un risarcimento danni pari a 16 milioni di euro.