Roma, incendio in una palazzina a Tor Bella Monaca: 8 intossicati

Due persone sono state trasportate in codice rosso dal personale del 118 in ospedale. Cinque appartamenti sono stati interdetti dai vigili del fuoco a causa dei danni provocati dalle fiamme

Otto persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato ieri a Roma in tarda serata in un appartamento al sesto e ultimo piano di una palazzina in viale Paolo Ferdinando Quaglia, in zona Tor Bella Monaca.