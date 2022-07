Roma, oggi in Campidoglio la camera ardente per Eugenio Scalfari

Sarà aperta oggi in Campidoglio dalle 16 alle 19 la camera ardente per Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica morto ieri a 98 anni. Domani alle 10.30 nella Sala della Protomoteca la cerimonia di commemorazione. Dal Papa a Mattarella e Draghi, innumerevoli i messaggi di cordoglio per il giornalista che per 70 anni è stato protagonista della storia dell'Italia. (LA SUA FOTOSTORIA)

Chi era

È morto ieri mattina a Roma Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Nato a Civitavecchia il 6 aprile 1924, è considerato uno dei più grandi giornalisti italiani del XX secolo. Contribuì a fondare il settimanale L’Espresso ed è fondatore del quotidiano La Repubblica..