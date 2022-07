Covid Lazio, il bollettino: 8.512 casi su 41.267 tamponi

Le persone ricoverate sono 997 (+73), quelle in terapia intensiva sono 72 (+3) mentre i guariti sono 4.476

Nel Lazio su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici, per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi di Covid e 8 decessi. Le persone ricoverate sono 997 (+73), quelle in terapia intensiva sono 72 (+3) mentre i guariti sono 4.476. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%, i casi a Roma sono 4.050. Si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).