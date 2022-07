Roma, protesta Taxi: oggi riunione con rappresentanti governo

Il nodo dell'articolo 10 contenuto nel ddl Concorrenza che riguarda la liberalizzazione del settore taxi sarà affrontato stamani in una riunione di maggioranza, con rappresentanti del governo. Ieri la rivolta dei tassisti è arrivata davanti Palazzo Chigi, con petardi e fumogeni.

Ddl Concorrenza

In questi giorni si sta stringendo, attorno al governo, il pressing per uno stralcio o una revisione dell'articolo 10 del ddl Concorrenza appunto, che affronta il tema della liberalizzazione del settore. Ipotesi, quella della revisione, che secondo quanto filtra dai palazzi sarebbe sul tavolo. Si starebbe infatti lavorando a una riformulazione dell'articolo, in modo da trovare una sintesi. Ma mentre proseguono le interlocuzioni a tutti i livelli, nella maggioranza e tra governo e Parlamento, al momento non è intuibile quale possa essere il compromesso, atteso che i tassisti restano saldamente fermi sulle proprie posizioni: stralcio dell'articolo, prosecuzione della riforma del servizio già avviata nel 2019, riapertura di un tavolo di confronto con l'esecutivo. Richieste che sono state ribadite ieri in piazza. A Milano, Napoli, Torino ma soprattutto a Roma, cuore delle proteste, dove centinaia di manifestanti hanno occupato Via del Corso scandendo la propria rabbia, tra fumogeni e petardi, contro il governo ma soprattutto contro Uber, tenuti a distanza da Palazzo Chigi da un cordone di polizia, con le vie d'accesso ai palazzi istituzionali blindate dalle forze dell'ordine.