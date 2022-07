Roma, tassisti si incatenano per protesta davanti a Palazzo Chigi

Economia

Sono diversi gli ostacoli che l’esecutivo dovrà superare in estate, prima di arrivare a fare i conti con il varo della Manovra a ottobre. Nella prossima settimana il dl Aiuti arriverà a Palazzo Madama, mentre martedì il premier incontrerà le sigle per discutere delle prossime strategie per affrontare la crisi economica. Tra i temi caldi dei prossimi giorni anche Superbonus, pensioni, taxi