Covid Lazio, il bollettino: 10.062 casi su 42.855 tamponi

Con la circolare che raccomanda la seconda dose booster di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di tutte le età, riparte la macchina delle somministrazioni. Dalla Lombardia che valuta la riapertura degli hub, alla Sicilia dove è già tutto pronto: come si stanno muovendo le varie aree italiane

Nel testo si raccomanda la seconda dose booster di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. Ecco come prenotare la quarta dose regione per regione