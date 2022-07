Maltempo, violenti temporali a Roma: danni e alberi caduti

Ondata di maltempo a Roma ieri sera con forte vento, temporali e fulmini che hanno colpito soprattutto la parte a nord della Capitale. Si sono verificati disagi in tutta la regione: 380 gli interventi dei vigili del fuoco nel Lazio, tra le provincie di Roma, Rieti, Frosinone e Latina (LE PREVISIONI IN ITALIA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO).

I danni

Secondo quanto riporta Il Messaggero, nella Capitale ci sono stati alberi caduti e piazze allagate, con disagi in tutta la città, ma in particolare nell'area nord ovest. Un arbusto è crollato sulla rampa dell'uscita Salaria-Gra della tangenziale creandone l'ostruzione. L'albero è stato rimosso in mattinata, ma persistono code ancora stamattina code tra Batteria Nomentana e Salaria in direzione della Galleria Giovanni XXIII. Colpita anche piazza del Popolo, allagata fino alle vie del Tridente. In provincia una tromba d'aria si è abbattuta sulla zona dei castelli romani, intorno alle tre del mattino, e ha colpito in particolare il comune di Albano Laziale.

L'allerta

Ieri pomeriggio era stata diramata dalla Protezione Civile del Lazio un'allerta meteo di colore giallo dalla sera fino alle successive 18 ore, prevedendo venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca. Previste fino alla tarda mattinata di oggi precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.