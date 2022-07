Maltempo, nel Lazio allerta gialla per vento e temporali

Allerta meteo, questa sera, per temporali e vento forte sul Lazio. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse dalla sera di oggi, 7 luglio, e per le successive 18 ore. Sulla regione si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca. Inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12 ore si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dopo le dovute valutazioni, il Centro Funzionale Regionale ha dunque diffuso un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutto il Lazio. (LE PREVISIONI)