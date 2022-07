Roma, rapinavano supermercati armati di pistola: arrestati

I due autori, col volto coperto, uno descritto come più giovane, l'altro come più anziano, giungevano sui luoghi degli eventi, alcuni dei quali colpiti in più di un'occasione, a bordo di uno scooter di provenienza illecita e armati di pistola

A Roma la polizia ha arrestato due persone, gravemente indiziate di aver commesso nove rapine aggravate in concorso e quattro rapine (in questo caso commesse da uno solo degli indagati), nei quartieri Acilia, Esposizione, Colombo, Tor Carbone e San Giovanni a supermercati, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

Le rapine

I due autori, col volto coperto, uno descritto come più giovane, l'altro come più anziano, giungevano sui luoghi degli eventi, alcuni dei quali colpiti in più di un'occasione, a bordo di uno scooter di provenienza illecita e armati di pistola. L'attività d'indagine è consistita nell'analisi dei sistemi di videosorveglianza dei supermercati colpiti e nell'ascolto delle testimonianze rese nell'immediatezza dei fatti. Grazie a una di queste gli investigatori hanno concentrato la propria attenzione sulla targa di uno scooter, risultato rubato poche settimane prima l'inizio degli eventi seriali. Grazie allo studio del fenomeno e alla georeferenziazione dei reati sul territorio gli investigatori hanno compreso che uno degli autori potesse provenire dal quartiere di Acilia.

Gli arresti

A quel punto, dopo aver concentrato gli equipaggi in quella zona, si è riuscito a sorprendere uno degli indagati nell'atto di salire a bordo dello scooter segnalato. L'uomo, pregiudicato per reati specifici, è stato denunciato per il reato di ricettazione e, grazie alle perquisizioni, è stato segnalato all'A.G. come il presumibile autore dei furti. L'uomo è stato portato al carcere di Regina Coeli, in aggravamento della pena che stava scontando in regime di affidamento ai servizi sociali. Intercettato il complice: durante la perquisizione è stata rinvenuta un'arma corta replica, del tutto compatibile con quella immortalata dalle immagini di videosorveglianza dei supermercati rapinati.