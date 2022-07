Bimbo annegato a Santa Severa, la babysitter: ero distratta

"Francesco stava annegando ma la sua tata non poteva vederlo perché forse si era recata al bar e stava parlando al telefono". Secondo Il Messaggero, è questa l’ipotesi ora al vaglio degli inquirenti, che dopo aver raccolto numerose testimonianze, e ascoltato il racconto a caldo di alcuni bagnanti, stanno indagando sulla tragedia avvenuta martedì scorso, presso lo stabilimento la Nuova Oasi del Lungomare Pyrgi di Santa Severa. Anche se la donna nega: "Ero al telefono, ma non mi sono allontanata dall’ombrellone".



Le indagini

Il bagnino e la baby sitter avrebbero ammesso di non essersi subito accorti di cosa stesse accadendo. Sul primo, però, pesa anche una relazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, già consegnata alla pm, che invece sosterrebbe come l’assistente bagnante non può e non deve lasciarsi sfuggire situazioni di pericolo, soprattutto se si tratta di bambini. Tra i capi di imputazione, al momento ipotizzati, quello dell’abbandono di minore e il più grave omicidio colposo.