Papa annuncia: due donne nella commissione per eleggere i vescovi

Mondo

Matrimonio, nuove linee del Vaticano: resta castità prima delle nozze

Percorsi più lunghi e suddivisi in vari gradi, catechesi che si prolunga per gli sposi e una maggiore attenzione alle coppie in crisi. Questi, e altri temi, sono al centro del documento del Dicastero per i laici che contiene le novità

L'obiettivo è quello di evitare che una persona per sposarsi in chiesa impieghi poche settimane e poi vada incontro a un "fallimento", come dice il Papa, introducendo un vero e proprio "catecumenato"