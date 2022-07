Covid Lazio, il bollettino: 11.529 casi su 41.439 tamponi

Nel Lazio su 5.500 tamponi molecolari e 35.939 tamponi antigenici, per un totale di 41.439 tamponi, si registrano 11.529 casi di Covid e 9 decessi. Le persone ricoverate sono 614 (-12), quelle in terapia intensiva sono 55 (+1) mentre i guariti sono 4.943. Il dato dei contagi è il più alto dal 4 febbraio e si è registrato un aumento in una settimana del 50%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) L'incidenza sale a 853 per 100 mila abitanti mentre la scorsa settimana era di 566. Il valore Rt è in rialzo a 1.23 mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,8%. I casi a Roma sono 7.176.