Logo Giubileo 2025, il commento di Adinolfi: "E' il Gay Pride?"

Il significato del logo

Il logo, ha spiegato nei giorni scorsi l'arcivescovo Rino Fisichella, "rappresenta quattro figure stilizzate per indicare l'umanità proveniente dai quattro angoli della terra. Sono una abbracciata all'altra, per indicare la solidarietà e fratellanza che deve accomunare i popoli". "Si noterà - ha proseguito - che l'apri-fila è aggrappato alla croce. È il segno non solo della fede che abbraccia, ma della speranza che non può mai essere abbandonata perché ne abbiamo bisogno sempre e soprattutto nei momenti di maggiore necessità".