Roma, 22enne si accascia e muore durante una festa dei 18 anni

È successo in un tennis club: il giovane è deceduto a bordo piscina. La procura, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo

Un 22enne è morto a Roma, di fronte ai suoi amici, durante la festa per i 18 anni del fratello della sua fidanzata in un tennis club. La procura, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo. La notizia è riportata dall’edizione romana de la Repubblica.

La vicenda

Il giovane partecipava alla festa insieme a una cinquantina di persone tra i 17 e i 20 anni. Il termometro sfiorava i 41 gradi. Il 22enne si è accasciato a bordo piscina e ha perso i sensi nel giro di pochi secondi. Chi stava intorno al ragazzo lo ha visto piegarsi su se stesso e ha provato a rianimarlo. Il dj ha abbandonato la console per correre verso la vittima, dato che aveva seguito un corso per interventi di primo soccorso. Nel frattempo sono intervenuti i sanitari, ma per il 22enne non c’era più niente da fare. Il corpo è stato portato all’obitorio del policlinico Tor Vergata e i genitori sono stati avvisati poco dopo il fatto.

Le indagini

Il pubblico ministero Antonino di Maio ha affidato al medico legale Fabio Guidato il compito di scoprire le cause del decesso. I risultati definitivi sono attesi tra sessanta giorni. L’esame tossicologico sarà decisivo per capire se il 22enne ha assunto delle sostanze e se queste, nel caso, ne abbiano determinato il decesso. L’altra ipotesi al vaglio è quella di un malore, dovuto forse a una disfunzione cardiaca. Gli amici sono intanto stati sentiti dai carabinieri: tra le domande, quelle relative al consumo di droghe. Tutti hanno negato ed escluso categoricamente la presenza di stupefacenti al party.