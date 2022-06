Pensava ci fosse un ladro in casa ma era la moglie con l'amante

Pensava di trovare i ladri in casa, invece ha trovato la moglie con l’amante. È quanto accaduto a Ceccano, in provincia di Frosinone. Ad allarmare l’uomo sono stati i vicini che, insospettiti dopo aver visto dalle finestre un estraneo all’interno della sua abitazione, lo hanno chiamato. Lui, a sua volta, si è rivolto ai carabinieri ai quali ha chiesto di intervenire. Giunti sul posto insieme all’uomo, i militari hanno eseguito tutti i controlli di rito, scoprendo così la verità: nessun ladro in casa, ma la moglie con l'amante. Quest'ultimo ha anche tentato di fuggire ma è stato bloccato.