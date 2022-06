Roma, tentano nuovo blitz sul Gra: bloccati 5 ambientalisti

La polizia è intervenuta in via Francesco Di Benedetto, alla Romanina, bloccando 5 attivisti che erano diretti alla corsia esterna tra Casilina e Anagnina

La polizia ha bloccato questa mattina un nuovo tentativo di protesta sul Grande Raccordo Anulare di Roma, da parte del gruppo di ambientalisti già autore di azioni simili nei giorni scorsi. Le forze dell'ordine sono intervenute in via Francesco Di Benedetto, alla Romanina, bloccando 5 attivisti che erano diretti alla corsia esterna tra Casilina e Anagnina. Il gruppo è stato portato in commissariato per essere identificato.