Papa Francesco: "Medicina contro chiacchiericcio? Mordersi la lingua"

“Vincere il chiacchiericcio non è facile e qualcuno mi domanda 'Ma come si può fare?' C’è una medicina molto buona: morditi la lingua. Ti farà bene". Papa Francesco ricevendo una rappresentanza della Famiglia Orionina nel 150esima anniversario della nascita di San Luigi Orione e i partecipanti al Capitolo Generale dei Figli della Divina Provvidenza, ribadisce il no al "chiacchiericcio", tarlo che corrompe e uccide una comunità religiosa e propone "una 'medicina'" per vincerlo.

Papa: “Chiacchiericcio è un tarlo che uccide vita comunità”

“È importante – ha aggiunto il pontefice a braccio - curare la qualità della vita comunitaria, le relazioni, la preghiera comune: questo è già apostolato, perché è testimonianza. Se tra noi c’è freddezza, o, peggio, giudizi e pettegolezzi, che apostolato vogliamo fare? Per favore, niente chiacchiericcio. Il chiacchiericcio è un tarlo che corrompe, che uccide la vita di una comunità, di un ordine religioso. Niente chiacchiericcio. So che non è facile”.