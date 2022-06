Roma, traffico in tilt sul Gra: attivisti lo bloccano ancora

Terzo giorno di protesta in cinque giorni. A Roma il Gra è ancora bloccato: come riporta Roma Today, sono tanti i disagi e gli automobilisti furiosi. Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 7:40, in una delle arterie più ingolfate d'Italia. "Andate a lavorare, liberate la strada", l'urlo degli automobilisti. Bloccato anche qualcuno, che doveva andare in ospedale: "Mi devo operare. C'è pure una ambulanza qui. Toglietevi".

Le proteste

E poi, ancora, qualcuno è passato alle vie di fatto trascinando di peso qualche ragazzo a bordo strada. A provare a calmare gli animi, incandescenti, la polizia stradale giunta sul posto intorno alle 8:20. Si tratta dell'ennesimo giorno di protesta degli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione del gruppo Extinction Rebellion.