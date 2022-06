Frosinone, la polizia arresta tre rapinatori

A Frosinone la polizia in flagranza di reato, tre persone, in seguito a una rapina e a una tentata rapina nei confronti di altrettante donne. I tre rapinatori sono stati denunciati anche per fuga e omissione di soccorso, perché tentando di sfuggire all'arresto hanno causato un incidente stradale con feriti.

La ricostruzione dei fatti

I fatti risalgono al 20 giugno scorso quando una donna aveva segnalato al 112 di essere stata vittima di un tentativo di rapina mentre percorreva a piedi una via di Frosinone. La donna aveva anche riferito che i malviventi erano fuggiti a bordo di una Volkswagen Golf di colore blu. Poco, sempre al 112, un militare della guardia di finanza aveva segnalato di aver assistito a una rapina, compiuta da alcuni soggetti che poi si erano allontanati proprio a bordo di una Golf blu.

La nota della Questura

"Il richiedente - prosegue la nota della Questura - aggiungeva che gli occupanti della Golf blu dopo aver rapinato della borsa una signora (poi refertata in pronto soccorso), trascinandola per alcuni metri, nel parcheggio del supermercato Lidl di Frosinone, si erano dati alla fuga in direzione di Veroli provocando anche un incidente stradale a causa dell'eccessiva velocità e il mancato rispetto della segnaletica". In tempo reale, senza mai perderli di vista, il finanziere ha fornito i vari spostamenti dei rapinatori alla Sala operativa consentendo alle volanti di intercettare l'auto. Ne è scaturito un lungo inseguimento a gran velocità, durato circa dieci minuti, poi gli agenti sono riusciti a bloccare la Golf in via Sant'Angelo in Villa, sempre a Veroli, e ad arrestare i tre.