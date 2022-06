Falso medico spingeva ragazzine all'anoressia: denunciato social coach

All'interno di un gruppo aperto su una nota piattaforma social spingeva ragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell'anoressia. L'uomo, che si autodefiniva 'coach pro-Ana', è stato identificato dalla polizia postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Cncpo (Centro nazionale di coordinamento alla pedopornografia online) del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma nel quadro dell'operazione Free Angels.

Le indagini

L'uomo, un libero professionista di 40 anni residente in centro Italia, già condannato per pornografia minorile, che sui suoi profili social e sul proprio blog si presentava come medico pur non avendo mai conseguito il titolo di studio, aveva agganciato decine di ragazze minorenni e dopo averne carpito la fiducia le aveva indotte a pratiche pericolose di dimagrimento. L'indagine nasce dalla segnalazione fatta da una 15enne, da mesi ricoverata presso il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti ad atti anticonservativi.