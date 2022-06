Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio

Incidente mortale intorno alle 12 di oggi in via Salaria a Roma, all'altezza del civico 875, in direzione del centro. La vittima è Massimo Bochicchio, il broker accusato di riciclaggio e abusiva attività finanziaria per aver truffato alcuni personaggi famosi e dello sport, tra cui l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l'attaccante della

Roma Stephan El Shaarawy, l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte e l'ambasciatore Raffaele Trombetta. Sotto processo a Roma, proprio domani era in programma a piazzale Clodio l'udienza in cui è imputato.

L'incidente

Bochicchio, a bordo di una moto di grossa cilindrata BMW, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e ha preso fuoco. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto per le indagini e per ricostruire la dinamica dell'incidente il III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.