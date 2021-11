Truffe ai vip, nuova misura cautelare ai domiciliari per broker

La vicenda

Broker dei vip accusato di truffa: espulso in Italia dall'Indonesia

Il procedimento penale prende le mosse dalle denunce presentate per truffa da diversi soggetti (professionisti, imprenditori, famosi atleti e procacciatori sportivi). Una vicenda per la quale Bochicchio era stato raggiunto già da una misura cautelare. In base a quanto emerso dalle indagini, Bochicchio era stato espulso lo scorso luglio dall'Indonesia in Italia perché accusato di aver truffato alcuni vip e personaggi dello sport, tra cui l'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, l'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte e l'ambasciatore Raffaele Trombetta. In base a quanto emerso dalle indagini, Bochicchio, attraverso due società inglesi a lui stesso riconducibili e prive della necessaria autorizzazione ad operare, avrebbe prestato abusivamente servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.