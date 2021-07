Broker dei vip accusato di truffa: espulso in Italia dall'Indonesia

Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato diversi vip, arrestato lo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è stato espulso in Italia. Il broker è arrivato poco prima delle 13 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Doha. Appena sbarcato allo scalo romano è stato accompagnato dagli agenti della giudiziaria di Fiumicino negli uffici di polizia per la notifica dell'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari.

Le accuse al broker

Il gip di Roma, secondo quanto comunicato dal legale, ha revocato la misura del carcere e l'ha convertita in arresti domiciliari, dando atto nel provvedimento della "serietà e fondatezza della proposta restitutoria" delle somme agli investitori "che le reclamino". Nei giorni scorsi l'inchiesta per riciclaggio internazionale a carico del broker, che avrebbe raccolto, stando agli atti, oltre 500 milioni di euro dal 2011 in avanti, è stata trasmessa dai pm milanesi a quelli romani. Bochicchio era stato bloccato all'aeroporto di Giacarta su mandato d'arresto internazionale, basato sull'ordinanza di custodia in carcere firmata dal gip di Milano Chiara Valori, su richiesta dei pm Giovanni Polizzi e Paolo Filippini. La Procura milanese, però, un giorno prima dell'arresto aveva trasmesso per competenza il fascicolo per riciclaggio a Roma, dove era già aperta l'indagine sulle presunte truffe a vip e imprenditori realizzate con la promessa di grossi guadagni su investimenti ad alto rischio.