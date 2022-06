Sciopero: a Roma attivi metro e bus, stop a ferrovia Lido

Circolazione sospesa sulla ferrovia Roma-Lido per lo sciopero dei mezzi pubblici indetto oggi, 17 giugno. Le ultime corse sono state programmate alle 8:30, poi è stata disposta la chiusura. Regolare invece, come comunicato da Atac, la situazione sulla rete tranviaria e metropolitana in città. Per le metro A-B, le ferrovie Roma-Viterbo/Termini-Centocelle, e il servizio di superficie, sono tuttavia previste possibili riduzioni di corse.