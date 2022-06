I due, di 15 e 16 anni , sono stati bloccati in via Nicola Zabaglia e ora devono rispondere di ricettazione

Denunciati a piede libero per ricettazione due minorenni di 15 e 16 anni. I giovani sono stati trovati dai carabinieri dell'Aventino in via Nicola Zabaglia sabato sera a Roma con uno scooter rubato. I militari dagli accertamenti hanno notato che il mezzo era intestato a un uomo che ne aveva denunciato il furto la notte precedente a Trastevere.