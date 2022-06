Messa di Pentecoste, il Papa pronuncia l'Omelia in sedia a rotelle

Lo Spirito "sempre insegna alla Chiesa la necessità vitale di uscire, il bisogno fisiologico di annunciare, di non restare chiusa in sé stessa: di non essere un gregge che rafforza il recinto, ma un pascolo aperto perché tutti possano nutrirsi della bellezza di Dio; ci insegna ad essere una casa accogliente senza mura divisorie", ha sottolineato il Pontefice. Invece "lo spirito mondano preme perché ci concentriamo solo sui nostri problemi e interessi, sul bisogno di apparire rilevanti, sulla difesa strenua delle nostre appartenenze nazionali e di gruppo. Lo Spirito Santo no: invita a dimenticarsi di sé stessi e ad aprirsi a tutti. E così ringiovanisce la Chiesa. Stiamo attenti: Lui la ringiovanisce, non noi. Noi cerchiamo di truccarla un po' questo non serve, Lui la ringiovanisce. Perché la Chiesa - ha proseguito Bergoglio - non si programma e i progetti di ammodernamento non bastano. Lo Spirito ci libera dall'ossessione delle urgenze e ci invita a camminare su vie antiche e sempre nuove, le vie della testimonianza, le vie della povertà, le vie della missione, per liberarci da noi stessi e inviarci al mondo", ha detto il Papa aggiungendo che lo Spirito Santo, con i diversi carismi, sembra dividere ma è "una divisione finta perché Lui fa anche l'armonia" tra i diversi carismi "e questa è la ricchezza della Chiesa".

“I pensieri tristi non vengono dallo Spirito Santo”

approfondimento

Il Papa il 28 agosto visiterà L'Aquila

"Quando vedi che si agitano in te amarezza, pessimismo e pensieri tristi, quante volte noi siamo caduti in questo, quando accadono queste cose è bene sapere - ha sottolineato Papa Francesco - che ciò non viene mai dallo Spirito Santo. Mai, le amarezze, il pessimismo, i pensieri tristi non vengono dallo Spirito Santo. Viene dal male, che si trova a suo agio nella negatività e usa spesso questa strategia: alimenta l'insofferenza, il vittimismo, fa sentire il bisogno di piangersi addosso" e " il bisogno di reagire ai problemi criticando, addossando tutta la colpa agli altri. Ci rende nervosi, sospettosi e lamentosi. La lamentela è proprio il linguaggio dello spirito cattivo" e ti dà "uno spirito di corteo funebre". "Lo Spirito Santo, al contrario - ha proseguito il Pontefice - invita a non perdere mai la fiducia e a ricominciare sempre". "Come? Mettendoci in gioco per primi, senza aspettare che sia qualcun altro a cominciare. E poi portando a chiunque incontriamo speranza e gioia, non lamentele; a non invidiare mai gli altri, mai. L'invidia è la porta dalla quale entra lo spirito cattivo", "mai invidiare"; "lo Spirito Santo ci porta a rallegrarci dei loro successi".