Nettuno, ragazzo disperso in mare: recuperato il corpo

Il corpo è stato avvistato stamattina a cinque miglia dalla costa da un'unità da diporto in navigazione da Fiumicino ad Anzio. Una motovedetta della guardia costiera di Anzio ha riportato a terra la salma

È stato recuperato in mare il corpo del giovane disperso da domenica 29 maggiosul tratto di costa dinanzi Nettuno, a sud di Roma, dopo essere rimasto in balia delle onde. Lo si apprende dalla Capitaneria di porto di Roma.

Il ritrovamento

Il corpo è stato avvistato stamattina a cinque miglia dalla costa al traverso di Lavinio da un'unità da diporto in navigazione da Fiumicino ad Anzio. Una motovedetta della guardia costiera di Anzio ha riportato a terra la salma. Dopo le procedure di verbalizzazione su disposizione della autorità giudiziaria della Procura di Velletri, il magistrato ha disposto la restituzione della salma ed è stata avvisata l'ambasciata. Le ricerche in mare sono state condotte da domenica scorsa, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, con l'impiego di unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e dell'Aeronautica Militare e via terra da parte di personale della Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.