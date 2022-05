Nettuno, ragazzo disperso in mare: proseguono le ricerche

Proseguono le ricerche di un giovane, disperso da ieri pomeriggio nel tratto di mare antistante il litorale di Nettuno, a sud di Roma. A quanto si è appreso, il ragazzo di origini magrebine, classe 2003, è rimasto in balia della corrente.

Le ricerche

Le operazioni sono sotto il coordinamento della Sala Operativa della Direzione Marittima di Civitavecchia. Per le ricerche in mare ha operato ieri la motovedetta Sar Cp 859 della Guardia Costiera di Anzio, assieme ad un elicottero dei Vigili del Fuoco. Nelle ricerche è stato coinvolto anche un nucleo sub dei Vigili del fuoco che è stato preso a bordo del gommone Gc B89 della Guardia Costiera di Anzio. Via terra è stato impegnato anche personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Le ricerche, durante la notte, sono state effettuate sia via terra con pattugliamento del litorale, sia in mare con l'impiego della motovedetta della Guardia Costiera di Anzio, con il supporto aereo di un elicottero del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Pratica di Mare. Stamattina è in azione un elicottero della Guardia costiera.