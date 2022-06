Perseguita donna conosciuta sui social: 38enne a processo per stalking

Una amicizia nata sui social si è trasformata in un incubo per una ragazza romana di 25 anni diventata oggetto delle attenzioni morbose e di una aggressione fisica da parte di un 38enne di origini brasiliane. Una vicenda per la quale oggi è stato disposto il rinvio a giudizio dell'uomo dal gup di Roma. Nei suoi confronti l'accusa è di stalking.

Il rinvio a giudizio

In base a quanto ricostruito dai magistrati di piazzale Clodio, il 38enne aveva contattato la giovane sul social network nel settembre del 2020. Dopo pochi giorni l'uomo ha cominciato a bersagliare la donna con messaggi, con sms e whatsapp, per chiedere un incontro. Messaggi che con il passare dei giorni si sono fatti sempre più insistenti ed hanno assunto il tono di vere e proprie minacce quando la ragazza gli ha comunicato di essere già fidanzata. Non contento l'imputato ha cominciato a prendere di mira anche il suo ragazzo con messaggi violenti e una sera nell'ottobre scorso è passato alle vie di fatto aspettando la ragazza davanti al suo portone, aggredendola con schiaffi e pugni e procurandole lesioni al volto.