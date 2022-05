Roma, Napolitano lascia terapia intensiva dopo intervento chirurgico

Il presidente emerito "è stato trasferito in reparto. Il paziente è vigile e stabile", comunica in una nota l'ospedale Spallanzani

"Il presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato da alcuni giorni all'Istituto Spallanzani per un intervento chirurgico che ha avuto esito positivo, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. Il paziente è vigile e stabile": lo comunica in una nota lo stesso ospedale.

Napolitano era stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall'équipe del professor Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento Interaziendale dell'Azienda San Camillo-Forlanini e INMI Spallanzani.