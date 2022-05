Al via “Roma città del Giubileo” a Castel Sant’Angelo

Una mostra per conoscere Roma e la sua storia. Prende il via a Castel Sant’Angelo “Roma città del Giubileo”. Fino all’11 settembre saranno esposte opere d’arte che segnano l’evoluzione dell’evento religioso in vista del prossimo Giubileo del 2025 e che, allo stesso tempo, celebrano Roma e la sua storia. L’evoluzione urbanistica della capitale è infatti strettamente collegata agli Anni Santi: quasi tutti i Giubilei hanno trasformato in maniera sostanziale e duratura l'aspetto della città. Castel Sant'Angelo rappresenta una sintesi della storia di Roma, dal periodo romano a quello moderno e contemporaneo, un luogo simbolico sia per la città che per la Cristianità. A collegare ancora oggi la Città del Vaticano con il territorio italiano è infatti il cosiddetto "passetto", passaggio pedonale sopraelevato che arriva proprio a Castel Sant'Angelo, simbolo di unione e continuità storica.