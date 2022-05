Incidente a Pontecorvo, scuolabus finisce fuori strada: nessun ferito

Uno scuolabus che trasportava 20 bambini in gita scolastica è finito fuori strada a causa di un improvviso guasto ai freni. Fortunatamente però nessuno dei passeggeri ha riportato gravi conseguenze. E' successo nel pomeriggio di oggi lungo una

strada impervia che collega Pontecorvo, nel Frusinate, al comune di Pico.

L'incidente

La strada presenta una serie di tornanti circondati da boschi. Mentre

affrontava una delle curve, il mezzo ha perso aderenza con l'asfalto, ma l'autista, grazie alla bassa velocità e alla propria prontezza, è riuscito a virare in una sorta di avallamento tra i boschi. Questo ha fermato la corsa del mezzo che si è inclinato. Terrore tra i bambini e gli insegnati, che non hanno riportato gravi conseguenze. In due hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del 'Santa Scolastica' di Cassino. La dinamica dell'incidente è ora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo.