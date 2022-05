Roma, picchiarono uomo dopo lite: arrestati due Casamonica

Il pestaggio sarebbe iniziato per futili motivi di viabilità, ma è proseguito come gesto dimostrativo della prepotenza del clan

Arrestati a Roma due uomini del clan Casamonica dalla polizia su richiesta della Dda. I due fratelli, in manette per aggressione con metodo mafioso, il 17 aprile avrebbero picchiato con violenza per strada un cittadino egiziano, provocandogli varie contusioni e staccandogli anche una parte dell'orecchio. Il pestaggio sarebbe iniziato per futili motivi di viabilità, ma è proseguito come gesto dimostrativo della prepotenza del clan.