Aca-Europe, Mattarella: “Da esaltazioni nazionalistiche danni immani”

Dal convoglio russo alle porte di Kiev agli uomini che salutano le proprie famiglie alla stazione dei treni, non sapendo se e quando le rivedranno. Dai civili che aspettano di essere evacuati nei pressi di un ponte distrutto, fino al massacro di Bucha e ai rifugiati nell'acciaieria Azovstal. Ci sono alcuni scatti che più di altri ci aiutano a capire la portata del conflitto in corso e le conseguenze sui cittadini ucraini, che continuano a fuggire

Da quando è iniziato il conflitto, sono tornate in funzione anche le sirene di allarme che servono ad avvisare la popolazione del pericolo imminente. Ogni volta che i cittadini le sentono, devono andare nel rifugio più vicino e aspettare lì. In questa foto, scattata da Aris Messinis, vediamo quello di un ospedale pediatrico a Kiev

Chi ha potuto, ha provato a fuggire. Molti sono andati in stazione e si sono affollati sui treni. Questa immagine mostra la stazione di Leopoli il 24 febbraio. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, "questa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla Seconda guerra mondiale"