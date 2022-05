Torvaianca, uomo accoltellato in strada dopo una lite: è grave

Un uomo è stato gravemente accoltellato questa mattina nel corso di una lite avvenuta a Torvaianca, centro del litorale romano. Il fatto è avvenuto intorno alle 8:30 in viale Po. Ad allertare i carabinieri alcuni passanti. Il 47enne è stato raggiunto da un fendente alla gola ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno ascoltando alcune persone in caserma.