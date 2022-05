Incendio a Monterotondo, in fiamme una fabbrica di vernici

Un incendio è scoppiato in una fabbrica di vernici nella zona industriale di Monterotondo, in provincia di Roma. A causa del rogo si è alzata in cielo un'alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, anche da alcuni quartieri della Capitale. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e Protezione Civile. Il proprietario del capannone è rimasto intossicato. Le strutture lambite dalle fiamme sono state messe in sicurezza, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il comune di Monterotondo ha diramato una nota in cui consiglia alla cittadinanza "massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine" e "di tenere chiuse le finestre delle abitazioni".