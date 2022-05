Cesano, rapina a un 13enne: arrestati due 17enni

Arrestati due 17enni per una rapina ai danni di un 13enne lo scorso 22 febbraio nei pressi della stazione di Cesano, vicino Roma. La vittima era stata aggredita e picchiata dalla coppia riportando lesioni guaribili in una decina di giorni.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri, partite grazie alla denuncia della madre del 13enne, sono state portate avanti, tra le altre cose, anche grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della stazione. Sono, ancora in corso, tuttavia, accertamenti per identificare gli altri minorenni che, pur non avendo materialmente preso parte all'azione violenta, sarebbero stati presenti al momento della rapina.