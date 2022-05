Peste suina, D’Amato: “A Roma i casi positivi sono sei”

Costa: "Piano per eliminare virus in dirittura d'arrivo"

Il piano per eliminare il virus della peste suina che prevede anche l'abbattimento selettivo dei cinghiali, "è in dirittura di arrivo". A confermarmelo all'Ansa è proprio il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, con delega alla peste suina. "Lunedì sarò in Piemonte e proviamo a chiudere il cerchio", ha detto Costa spiegando che il provvedimento "contiene disposizioni atte ad eradicare il virus". Così le misure previste e le attività già già in campo nelle regioni inizialmente coinvolte, come Liguria e Piemonte, "divengono strutturali". Nel Lazio nelle prossime ore ci sarà un'ordinanza che regola le attività.

"Ridurre cinghiali per tutelare agricoltura e incolumità cittadini"

Da parte del sottosegretario Costa comunque la linea sembra andare proprio verso l'abbattimento, perché ormai la presenza di cinghiali fuori dal loro habitat naturale fuori controllo è diventata un'emergenza: "Dobbiamo ridurre i cinghiali per tutelare l'agricoltura ed evitare rischi per l'incolumità dei cittadini", ha detto all'Ansa Costa, sottolineando che "oggi la densità dei cinghiali in alcune zone d'Italia è almeno 5 volte superiore rispetto alla sopportabilità dell' ecosistema". Al di là del fattore contingente della peste suina, "resto convinto e lo voglio ribadire con forza, pur rispettando le sensibilità degli animalisti, che questa è un'emergenza dinanzi alla quale occorre prevedere il prolungamento dell'attività venatoria da 3 a 5 mesi e la possibilità alle Regioni di rideterminare le quote", ha concluso il sottosegretario.