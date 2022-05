Conte (M5S): Pd cambi posizione sul termovalorizzatore a Roma

C'è una partita aperta su cui M5S sta spingendo nelle ultime settimane: il secco no a un inceneritore nella Provincia di Roma. "Come per la guerra - dice Giuseppe Conte, leader M5S, al Foglio, in un'intervista ripresa da Huffington Post - adesso confidiamo che anche sul modo di declinare la transizione ecologica ci sia un processo interno di rielaborazione: anche qui c'è una distanza da colmare". Il riferimento alla guerra in Ucraina, invece, si riferisce alla posizione del Pd sul tema delle armi: "Il Pd viene sulle nostre posizioni su guerra e armi? Questa è una notizia, dopo gli atteggiamenti irritati e infastiditi con cui hanno reagito nelle scorse settimane alla nostra posizione".