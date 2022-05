Baby gang nel Frusinate: cinque indagati

Baby gang in azione con aggressioni, minacce, schiaffi e intimidazioni: cinque indagati nel frusinate. È quanto ricostruito dai carabinieri di Vicalvi (in provincia di Frosinone) coordinati dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma. Il giudice ha disposto il collocamento in una comunità per uno dei due minorenni che avevano i ruoli principali nella vicenda e la permanenza presso il domicilio per l'altro. Per i ragazzi è stato deciso un percorso informativo e di recupero.

La vicenda

Un 15enne e un 16enne, entrambi di origine straniera, sono gravemente indiziati di essersi resi responsabili di una tentata rapina nei confronti di un coetaneo all'uscita di scuola. È accaduto a Isola del Liri o scorso mese di marzo. L'intento, secondo le indagini, era di rapinare il biglietto dell'autobus della vittima alla presenza di altri coetanei che nulla avevano fatto per impedire quanto stava accadendo ma che, anzi, avevano filmato l'accaduto lasciandosi anche andare a dei commenti del tipo "menagli che ti faccio diventare famoso".