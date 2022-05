Roma, si avvicina per aiutare uomo barcollante e viene ferita

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata, non in pericolo di vita, all'ospedale San Filippo Neri

A Roma una donna di 51 anni è stata ferita al gluteo e al braccio da un uomo, dopo essersi avvicinata per aiutarlo. L'episodio è avvenuto venerdì sera, intorno alle 22:50, in via Pietro Maffi a Primavalle, periferia ovest della Capitale.

La vicenda

Accortasi di un uomo sul ciglio della strada mentre barcollava, facendo cadere il suo cellulare, la donna si è avvicinata per aiutarlo ma è stata aggredita con un coltello e derubata della borsa. Il responsabile è quindi fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata, non in pericolo di vita, all'ospedale San Filippo Neri. Accertamenti e indagini in corso da parte della polizia.