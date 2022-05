Roma, 24enne picchiato con martello: due denunciati

Due italiani, di 51 e 37 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni con l'accusa di aver picchiato con un martello nella mattinata di oggi in zona Prenestina a Roma un 24enne senegalese. L'aggressione sarebbe seguita a una lite nata per strada dove i due denunciati stavano svolgendo un lavoro di scarico per conto di una ditta. Il 24enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato al Pronto Soccorso del policlinico Casilino, dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per una contusione all'avambraccio.