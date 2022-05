Incidente a Bracciano, finisce fuori strada con l'auto: grave 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo che la scorsa notte ha perso il controllo della sua auto finendo in una scarpata, l'incidente è avvenuto lungo la via che costeggia il lago, a Bracciano. In auto con lui anche un amico di 16 anni.

I soccorsi dopo l'incidente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bracciano e i vigili del fuoco che hanno recuperato e rimosso l'auto. Il 20enne è stato ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Padre Pio di Bracciano mentre l'amico minorenne al Bambin Gesù di Palidoro. Il giovane alla guida è risultato negativo all'alcoltest.