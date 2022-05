Donna trovata morta a Frosinone: ex compagno accusato di omicidio

La procura di Latina chiederà al gip la convalida del fermo, mentre quella di Frosinone disporrà l'autopsia sul corpo della donna per verificare la dinamica di quanto accaduto e l'ora in cui si è consumata la tragedia. La 36enne è stata uccisa con 15 coltellate all’addome nel centro storico di Frosinone. L’ex fidanzato di 38 anni è stato fermato seminudo e in evidente stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia

È stata identificata la giovane donna trovata morta in via del Plebiscito nel centro storico di Frosinone. Si tratta di Romina De Cesare, 36 anni, che sarebbe stata assassinata - con 15 coltellate all'addome - dall'ex fidanzato P.I. di 38 anni, originario di Isernia, fermato sulla spiaggia di Sabaudia seminudo e in stato confusionale e ora piantonato dai carabinieri presso l'ospedale di Latina. L'uomo è in stato di fermo per omicidio volontario. La procura di Latina chiederà al gip la convalida del fermo, mentre quella di Frosinone disporrà l'autopsia sul corpo della donna per verificare la dinamica di quanto accaduto e l'ora in cui si è consumata la tragedia.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Frosinone e dirette dalla squadra mobile della questura. Sul posto oltre che il questore di Frosinone, Domenico Condello è arrivato anche il procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero. Si scava nella vita dei due soggetti coinvolti e si cercano anche indizi nelle immagini delle telecamere che si trovano nella zona dell'appartamento. In base a quanto accertato dagli inquirenti, i due vivevano da qualche tempo da "separati in casa". I conoscenti della vittima non riuscivano a contattarla da 24 ore. L'uomo - stando agli inquirenti - avrebbe ucciso la donna e poi avrebbe guidato fino a Sabaudia e dopo avere parcheggiato l'auto, all'interno della quale gli inquirenti avrebbero trovato anche degli scritti ora al vaglio, si è incamminato sulla spiaggia dove è stato fermato.