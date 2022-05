Roma, insulti razzisti per colore della pelle: 4 minori denunciati

Quattro ragazze minorenni, residenti nella provincia di Roma, sono state denunciate dalla polizia per aver commesso presunti atti persecutori e diffamatori, aggravati dalle finalità di discriminazione e di odio razziale, nei confronti di una loro coetanea di origini africane. La minorenne, vittima delle minacce, anch'essa residente in provincia di Roma, nelle scorse settimane è andata al posto di polizia di Passo Corese in compagnia di un genitori e ha raccontato di aver subito, per mesi, reiterate minacce e molestie a sfondo razziale, a causa della sua carnagione scura, poiché la madre è di origini africane.



Il racconto della vittima

La giovane ha anche denunciato di essere stata molestata dalle coetanee nei pressi di una fermata degli autobus, utilizzata abitualmente per andare a scuola a Roma. Gli episodi di bullismo e razzismo, secondo quanto ha riferito la Questura di Rieti, si erano estese anche ai social. Grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte dalla polizia, ascoltando alcuni coetanei della ragazza che avevano assistito agli episodi, le quattro minorenni sono state identificate e denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.