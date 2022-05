Roma, incendio in un palazzo in zona Prima Porta: 50 evacuati

Cinquanta persone sono state evacuate a Roma a causa di un incendio scoppiato in una palazzina di sette piani di alloggi popolari in via Inverigo, in zona Prima Porta.

L'incendio

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite intorno alle 14:30 dalla zona delle cantine per poi salire lungo la tromba delle scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

Diciotto intossicati

Sono 18 le persone intossicate dai fumi dell'incendio. Il condominio è stato temporaneamente reso inagibile a causa dei fumi sprigionati dalle fiamme.