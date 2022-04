Roma, armato di pistola tenta di rapinare 62enne poi scappa

La polizia di Roma ha avviato le indagini per individuare un uomo che ieri intorno alle 20 armato di pistola ha provato a rapinare un 62enne in via Emilio Faà di Bruno nel quartiere Prati. Secondo quanto ricostruito l'uomo, dopo aver fallito il colpo è scappato con una moto di grossa cilindrata.

Le indagini

L'uomo ha raccontato agli agenti del commissariato locale che l'aggressore lo avrebbe fermato mentre era di passaggio a piedi, provando poi a sfilargli dal polso l'orologio Rolex. Sono state avviate le indagini da parte della polizia che analizzerà le immagini delle telecamere presenti nella zona.